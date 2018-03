Mit Auto überschlagen

Anzeige

Rhein-Neckar.Bei einem schweren Unfall auf der A 5 bei Dossenheim sind gestern der Polizei zufolge vier Personen schwer verletzt worden – darunter zwei Kleinkinder. Wie die Beamten mitteilten, war ein 38-jähriger Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 2.45 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn unterwegs. Er fuhr in der Ausfahrt Dossenheim auf die linke Schutzplanke auf. Sein Audi wurde dabei ausgehoben, prallte auf eine Grünfläche, überschlug sich mehrfach, flog über eine weitere Leitplanke und kam in einem Waldstück zum Stillstand.

Gegen Leitplanke geprallt

Wohl unter Drogeneinfluss stand ein 57-jähriger Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen auf der A 6 zwischen Mannheim und Schwetzingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Laut Polizei prallte der Golf zweimal gegen die Mittelleitplanke, ehe er an der rechten Fahrbahnbegrenzung stehenblieb. Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sind bereits am Samstag zwischen Wiesloch und Sinsheim zwei Menschen verletzt worden.