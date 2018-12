Mit Bilderbuch und Gitarre

Worms.Gemütlich Platz nehmen, zurücklehnen, die Ohren spitzen und die Fantasie auf Reisen gehen lassen: Am kommenden Samstag, dem 8. Dezember, öffnet Ingrid Bahrdt von 11 bis 11.30 Uhr in der Wormser Jugendbücherei im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek (im Haus zur Münze, Marktplatz 10) einmal mehr ihren Geschichtenkoffer für kleine Zuhörer ab drei Jahren. Im Gepäck hat sie auch dieses Mal wieder ein spannendes Bilderbuch und ihre Gitarre. Der Eintritt zu der Bilderbuchstunde mit der erfahrenen Vorleserin ist frei. Um eine Voranmeldung wird jedoch gebeten – entweder direkt in der Jugendbücherei oder telefonisch, unter der Rufnummer 06241/8534213. mav

