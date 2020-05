Mit Blaulicht gedrängelt

Ausrangierter Rettungswagen mit zwei Blaulichtern auf dem Dach. © Polizei

Ludwigshafen.„Konkurrenz“ bekommen hat am Montag die Autobahnpolizei aus Ruchheim. Ein weißer Opel Vivaro mit französischen Kennzeichen war nach Mitteilung der Beamten unberechtigt mit Blaulicht unterwegs. Gegen 18 Uhr war der 37-jährige Fahrer aus dem Kreis Aachen an der Anschlussstelle Schifferstadt auf die Autobahn gefahren.

Mit Lichthupe und dichtem Auffahren nötigte er andere Verkehrsteilnehmer, ihm Platz zu machen. Der Opel konnte am Parkplatz Wonnegau-Ost angehalten werden. Der Fahrer gab an, dass er der Meinung gewesen sei, dass es kein Problem darstellen würde, mit eingeschaltetem Blaulicht zu fahren. Auch seine Fahrweise sei nicht zu beanstanden. Diese Meinung teilten die Beamten nicht. Neben dem verbotswidrigen „Drängeln“ und der Nutzung des Blaulichts bestehe der Verdacht von Verstößen gegen das Kraftfahrtsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz, so die Polizei. Weiterfahren durfte der Mann nicht mehr. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020