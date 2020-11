Mit Blaulicht und Martinshorn - Rettungswagen stößt mit Auto zusammen

Schwetzingen.Ein Rettungswagen des DRK ist bei einer Einsatzfahrt am Montagmittag in Schwetzingen mit einer 63-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn die Einmündung Oftersheimer Landstraße/Bruchhäuser Straße in Richtung Oftersheim bei Rotlicht überquert. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem Wagen der 63-Jährigen, die bei Grünlicht in die Einmündung einfuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Fahrerin des Pkw gab an, weder das Blaulicht gesehen noch das Martinshorn vernommen zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/2880 bei der Polizei zu melden.

