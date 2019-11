Mit Blüten erwischt

Viernheim.Die Polizei hat vier junge Franzosen in Viernheim festgenommen, die Falschgeld in Umlauf gebracht haben sollen. Das erklärte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag. Demnach sollen die drei Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 22 Jahren Teil einer Tätergruppe sein, die in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz systematisch falsche 100-Euro-Noten verbreitet haben soll. Die

...