Mit Dornröschen wandern

Duftende Kiefernwälder

Zwei Touren haben im „Dornröschendorf“ natürlich mit Märchen zu tun: Der Gebrüder-Grimm-Weg mit sieben Stationen hat sich laut Pelz nach seiner Einweihung 2014 zu einem der beliebtesten Rundgänge in der Südpfalz entwickelt. Vor allem Familien mache der 5,9 Kilometer lange Weg mit Figuren aus Sterntaler, Hänsel und Gretel oder Schneewittchen viel Spaß. „Wer mag, kann auch die Fragen an jeder Station beantworten und bei einem Preisrätsel mitmachen“, ermuntert Pelz.

Wer größere Kinder hat oder ein wenig weiter wandern möchte, folgt der roten Rose und nimmt sich den Dornröschen-Rundwanderweg vor, der am Ortseingang startet und 13,4 Kilometer lang ist. Praktischerweise sind Anfang und Ende identisch mit dem Grimm-Weg, so dass Rapunzel, Goldesel, Sterntaler und Co. quasi auf dem Weg liegen. Durch die malerischen Fachwerkhäuser geht’s am Dornröschengarten mit Spielplatz vorbei, einen steilen Weg zwischen Wohnhäusern hindurch durch den Esskastanienwald zum Naturparkplatz „Altes Bild“. Allerdings kann man sich den etwas zähen Betonweg dorthin auch sparen und gleich beim Parkplatz starten, wo die Tour erst richtig losgeht.

Mit der roten Rose wandern Ausflügler auf verschlungenen Pfaden durch duftende Kiefernwälder rund um den Farrenberg, wo auch der Westwallweg entlangführt. Vorbei an der Oberotterbachquelle biegt nach dem Schlossbrunnen ein steiniger, bewachsener Hohlweg zur Burgruine Guttenberg ab. Auf dem Weg nach oben huschen Eidechsen ins Gebüsch, die auf den Sandsteinen ein Sonnenbad genommen haben. Durch ein Meer aus blauen Glockenblumen geht’s die Treppen hinauf zur versteckten Ruine. In der mächtigen Felswand sind noch die viereckigen Öffnungen zu erkennen, in die einst Vierkant-Holzdecken eingehängt worden sind.

Oben angekommen schweift der Blick übers grüne Waldmeer bis nach Frankreich und eine Infotafel erklärt, dass die Ruine Guttenberg und der Mundatwald bis 1986 zu Frankreich gehört haben. Am Fuß der Burg lädt ein sonniges Picknickplätzchen zur Brotzeit ein.

Markanter Felsen

Lohnend ist ein Abstecher zum steinernen Tisch, einem Buntsandsteinfelsen. Nach dem Eulenplatz stoßen Wanderer auf den Brüder-Grimm-Weg und begegnen einer Sterntaler-Figur aus bunten Mosaiksteinchen, der körperlosen Hexe, die Hänsel und Gretel in den Hühnerstall gesperrt hat und einem recycelten Goldesel zum Draufsitzen.

Mit Goldstaub patinierte Rosen zieren den 480 Meter hohen Stäffelsbergturm. Wer die 120 Stufen-Wendeltreppe erklimmt, wird mit einem Rundumblick belohnt. Vorbei an Rapunzel, die ihr hölzernes Haar herablässt, riesigen Ameisenhaufen und Mistkäfer-Autobahnen geht’s zurück zum Parkplatz „Altes Bild“.

