Mit drei Ausstattungen am Set

rhein-neckar.In einer rauchigen Kneipe sitzen Gudrun Büscher und ihre Freundin Carmen Fleig an einem kleinen Tisch direkt hinter der Bar. Sie sollen sich angeregt unterhalten – aber bitte ohne Ton, denn verstehen soll der Zuschauer später nur die beiden Hauptfiguren Darko und Alina, die sich an der Theke gerade lachend ein Handy-Video anschauen. Die beiden Frauen sind beim Dreh zum Film „König der Raben“ am Dienstagnachmittag im Heidelberger Restaurant „Krokodil“ nur Komparsen.

Die Hauptdarsteller springen auf, rennen aus dem Lokal, der Barkeeper ruft ihnen wütend hinterher und schon ist die Szene vorbei. Hierfür sind Büscher und Fleig aus dem 100 Kilometer entfernten Hessigheim bei Stuttgart angereist. „Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich mache jetzt schon seit sechs Jahren bei bis zu zehn Filmen im Jahr mit. Dabei trifft man immer wieder dieselben Leute. Wir Statisten kennen uns und sind mittlerweile gute Freunde geworden“, erzählt Büscher. Fleig nickt, fügt allerdings hinzu: „Manchmal kann es auch anstrengend sein. Nicht immer erwischt man so eine schöne Stadt wie Heidelberg und so tolles Wetter. Wenn es regnet und kalt ist oder man hungrig ist, wartet man nicht mehr so gern auf seinen Einsatz.“ Über die Filme, in welchen sie schließlich – mehr oder weniger deutlich – zu sehen sein werden, informieren sich die beiden Frauen im Vorfeld.

Eine emotionale Liebesgeschichte zwischen dem Mazedonier Darko (Malik Adan), der sich illegal in Deutschland aufhält und der Deutschen Alina (Antje Traue) ist das Thema des SWR-Films „König der Raben“. Regisseur Piotr J. Lewandowski und Produzent Johannes Jancke kennen die Region aus ihrer Studienzeit und haben gute Freunde in Heidelberg. Für den Film sollte eine universelle Stadt entstehen. Dafür wird sowohl in Heidelberg – im Restaurant Krokodil, in einer Straßenbahn, am Kornmarkt und in der Zähringerstraße – als auch in Offenbach und Frankfurt gedreht.

Wahre Ereignisse als Inspiration

„Die Geschichte basiert auf einer persönlichen und wahren Begebenheit und kann aus diesem Grund sehr sinnlich in die verschiedenen Welten der Hauptfiguren einführen“, erzählt der Regisseur. Davon schwärmt auch Hauptdarsteller Malik Adan: „Man weint viel und lacht viel. Es zeigt ein aktuelles Thema – Menschen, die nicht Fuß fassen dürfen, weil sie von woanders kommen. Meine Figur Darko entscheidet sich, trotzdem jeden Tag optimistisch zu sein und die kleinen Dinge zu schätzen.“ Durch insgesamt zwölf Statisten soll das Restaurant Krokodil mit Leben gefüllt werden. Mehr weiß Hannah Kirkpatrick noch nicht über ihre Aufgaben im Hintergrund. Die Mannheimerin ist ein Neuling in der regionalen „Komparsen-Familie“ und hat die Stellenausschreibung im Internet entdeckt. „Ich wollte früher Schauspielerin werden und habe Filmwissenschaften im Beifach studiert. Es ist spannend, hinter die Kulissen schauen zu können“, sagt sie.

Philipp Guldner kommt gerade aus der Garderobe und wird die Statistenrolle eines Kellners übernehmen. Er sammelte bereits Erfahrungen als Laiendarsteller in Formaten wie „Klinik am Südring“ oder „Auf Streife“ und wollte sich irgendwann die Produktion von Filmen genauer anschauen. „Für mich ist das wie ein Hobby. Ich arbeite in einem Büro und da ist eine Statistenrolle im ,Tatort‘ oder wie heute in einem Film eine schöne Abwechslung“, erzählt der junge Mann aus Sinsheim.

Spaß steht im Vordergrund

Natürlich sei es auch ein netter Nebenverdienst, meinen Büscher und Fleig, die für ihr Mitwirken am Film „König der Raben“ den Mindestlohn bezahlt bekommen. „Aber es geht uns hauptsächlich um den Spaß und darum, Freunde wiederzusehen. Einige unserer Komparsen-Familie kommen aus Kaiserslautern. Die würde ich sonst nicht zu Gesicht bekommen“, sagt Büscher.

Drei Stunden lang soll im „Krokodil“ gedreht werden. Für welche weiteren Szenen die Freundinnen an diesem Tag eingeplant sind, wissen sie nicht. Gut vorbereitet sind sie auf jeden Fall. Büscher und Fleig haben jeweils drei unterschiedliche Klamotten dabei, um in einer späteren Szene eine neue Person darstellen zu können. „Ich mag das. So kann ich Kleider aus meinem Schrank kramen, die ich im Alltag niemals tragen könnte“, sagt Gudrun und lacht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.07.2019