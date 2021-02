Mit Drogen am Steuer

Kirchheim.Aus ungeklärter Ursache hat ein 20-Jähriger aus Bayern am Sonntag um 9.45 Uhr auf der A 6 die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Leitplanken geprallt. Dabei verletzte er sich leicht. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem fanden die Beamten in dem Fahrzeug Marihuana, Haschisch und ein Einhandmesser. Die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Mannheim und der rechte Fahrstreifen der A 6 waren kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz waren eine Streife der Polizei und 20 Feuerwehrleute sowie drei Rettungsfahrzeuge und ihre Besatzungen. red

Bei dem Unfall auf der A 6 sind zwei Menschen verletzt worden. © Polizei

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.02.2021