Mit Masken zurück zum Regelbetrieb

Rhein-Neckar.Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar können ab diesem Montag wieder ein umfassenderes Nahverkehrsangebot nutzen als in den vergangenen Wochen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH kehrt ab 27. April weitestgehend zum Regelbetrieb zurück. „Von Montag bis Freitag fahren alle Busse und Bahnen bis 23 Uhr wieder nach dem regulären Fahrplan“, teilt das Unternehmen mit. Für die Fahrgäste gilt dann wie in ganz Deutschland die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in den Fahrzeugen. „Die RNV bittet ihre Fahrgäste dringend um die Einhaltung der neuen Regelung“, lautet der Appell in der Mitteilung.

Der neue Fahrplan sieht weiterhin bis 23 Uhr Bus- und Bahnverbindungen von den Stadtzentren in die Stadtteile vor. Danach werde der Verkehr eingestellt. Einen Nachtverkehr werde es bis auf Weiteres wie seit Einrichtung des Corona-Fahrplans nicht geben. An Wochenenden und Feiertagen behalte der reduzierte Fahrplan vorerst seine Gültigkeit. Ruftaxis sind ab Montag ebenfalls wieder auf ihren regulären Linien unterwegs, Schulbusverkehre werden wieder aufgenommen.

Polizei meldet mehr Verstöße

Unterdessen hat die Polizei in der Region wieder etwas mehr Verstöße gegen die Corona-Vorschriften festgestellt. Über das Wochenende wurden in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 1923 Personen und 205 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten laut Mitteilung vom Sonntag 106 Ordnungswidrigkeiten auf. Verstoßen wurde insbesondere gegen die Mindestabstandsregelung und die Kontaktbeschränkung, sich mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Die Polizei war in der Spitze mit 70 zusätzlichen Streifen im Corona-Einsatz. Den Anstieg begründen die Beamten mit der Lockerung der Verordnung und der zunehmenden Belebung der Innenstädte.

Beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises können sich inzwischen auch Personen auf das Coronavirus testen lassen, die keine akuten Symptome haben – aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So gilt diese Regelung für Menschen, die in einem Gesundheitsberuf mit direktem Kontakt zu Patienten arbeiten, sowie für Mitarbeiter von Kitas oder Grundschulen, die in der Notbetreuung eingesetzt sind. Die Hotline 06221/522-18 81 (7.30 bis 19 Uhr) muss aber in jedem Fall zunächst kontaktiert werden. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020