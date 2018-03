Mit Schusswaffe bedroht

Anzeige

Frankenthal.Mit einer Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Täter am späten Sonntagabend in Frankenthal einen Mann bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der 33-Jährige gegen 23.45 Uhr im Bereich des Metzner-Parks unterwegs, als ihm der Täter eine Schusswaffe in den Nacken hielt und Bargeld forderte. Der Fußgänger versuchte, den Angreifer zu entwaffnen, der daraufhin ohne Beute floh. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Laut Polizeiangaben ist der Angreifer zwischen 20 und 25 Jahre alt. Beim Überfall trug der maskierte Mann dunkle Kleidung, seine Hose war mit weißen Streifen verziert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/9 63 27 73 oder kiludwigshafen@polizei.rlp zu melden. jwd