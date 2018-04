Mit Tempo 60 auf das Opfer losgerast

Anzeige

Die Tat löst Entsetzen in der kleinen südpfälzischen Gemeinde aus. Das Motiv bleibt völlig unklar. Der Angeklagte wird während des Prozesses wohl auch nicht selbst dazu beitragen, diese zentrale Frage zu klären: Hannes Linke, einer der beiden Verteidiger von L., kündigt an, dass sein Mandant keine Angaben zur Sache machen werde.

Der Angeklagte sei gefährlich für die Allgemeinheit, sagt Staatsanwalt Bader. Er sei auch nur bedingt einsichtsfähig in das, was er getan habe. Weil das Opfer bei dem Angriff arg- und wehrlos gewesen sei, sieht Bader das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben. Gleichwohl steht wegen der Erkrankung eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus im Raum.

Die Strafkammer muss nun in acht weiteren Verhandlungstagen herausfinden, was die Hintergründe der Tat waren. Als Nebenkläger treten der Vater des Getöteten sowie dessen Kinder auf. Diese sind jedoch zum Prozessauftakt nicht erschienen, da lediglich die Anklageverlesung auf der Tagesordnung steht. Am 13. April wird das Gericht in die Beweisaufnahme eintreten. Terminiert ist der Prozess bis 25. Mai. bjz

