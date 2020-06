Mit Testlauf zufrieden

Hassloch.Der wegen Corona lahmgelegte Holiday Park in Haßloch hat sich während eines Probelaufs am Sonntag mit 500 Freiwilligen für die geplante Wiedereröffnung am 10. Juni zufrieden gezeigt. „Es läuft sehr gut“, sagte Verwaltungsleiter Bernd Beitz. 500 Bürger hätten im größten Freizeitpark in Rheinland-Pfalz im Beisein von Behördenvertretern erfolgreich Abläufe mit beschilderten Einbahn-Weg-Systemen und Mindestabständen getestet.

Der Freizeitpark wollte laut Beitz am 28. März in die Saison starten. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Am Mittwoch, 10. Juni, dürfen Freizeitparks in Rheinland-Pfalz unter Auflagen wieder öffnen. Der Holiday Park will das laut Beitz zuerst mit maximal 2000 Besuchern tun und sich in den nächsten Wochen je nach neuen Erfahrungen mit den Hygieneregeln „an 8000 Besucher pro Tag herantasten“. Früher habe der Freizeitpark auf 400 000 Quadratmetern an guten Tagen etwa 20 000 Besucher begrüßt. lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020