Mit viel Musik und Humor

Walldorf.Attraktionen für Jung und Alt bietet das Walldorfer Zeltspektakel, das zwischen Dienstag, 27. August, und Sonntag, 8. September, in seine 19. Runde startet. Zehn Kabarett-, Comedy- und A-capella-Veranstaltungen bilden dabei das Herzstück des Programms im Zirkuszelt auf der Waldlichtung bei der Grillhütte am Walldorfer Tierpark.

Den Auftakt bestreitet am Dienstag, 27. August, 20.30 Uhr, die A-cappella-Pop-Band anders (Abendkasse: 23). Tags darauf, am 28. August, präsentiert die Kabarettistin und Musikerin Katie Freudenschuss ihr Programm „Einfach Compli-Katie!“ – ebenfalls ab 20.30 Uhr und für 23 Euro Eintritt an der Abendkasse.

Kindern bietet das Festival die Gelegenheit, das eigene Können beim Zirkus Sorriso, beim Zeltspektakel-TV oder beim Waldspielplatz zu erproben und präsentieren. Mehr Infos gibt’s unter zeltspektakel.info. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019