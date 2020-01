Rhein-Neckar.Gleich in zwei Fällen haben Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf Straßen bei Wiesloch anderen Verkehrsteilnehmern die Mittelfinger gezeigt und sie mutmaßlich genötigt. In der Stadt Wiesloch führte dies sogar zu einem Unfall. Nach Darstellung eines Unfallbeteiligten soll der Kontrahent ihn über mehrere Straßen verfolgt, bedrängt und den Mittelfinger gezeigt haben. Ursache soll eine Betätigung der Hupe gewesen sein, weil der Kontrahent im Weg stand. In der Heidelberger Straße/Ecke Gerbersruhstraße kam es schließlich gegen 16.40 Uhr beim Abbiegen zum Unfall der beiden Autos. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 0622/5 70 90.

Kurz nach 17 Uhr gefährdete laut Polizeibericht ein unbekannter Mercedesfahrer Verkehrsteilnehmer auf der A 6 zwischen Sinsheim und dem Walldorfer Kreuz. Er bedrängte einen 23-jährigen Autofahrer, der nur mit Mühe einen Unfall verhindern konnte. Der Mercedesfahrer überholte laut Zeugen bei der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg auch zwei Lkw rechts über den Stand- und Beschleunigungsstreifen und zeigte mehreren Verkehrsteilnehmern ebenfalls den Mittelfinger. Die Polizei kennt das Kennzeichen des Autos und bittet weitere Autofahrer, die möglicherweise genötigt wurden, sich unter Telefon 06227/35 82 60 zu melden. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020