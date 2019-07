MLP-Gründer verletzt

Manfred Lautenschläger ist größter Aktionär von MLP. © dpa

Schriesheim.Beim Radtreff Rhein-Neckar ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen: Auf der 110 Kilometer langen Rundfahrt von Nußloch über u. a. Schriesheim, Ladenburg und Schwetzingen stürzte Mitorganisator Manfred Lautenschläger und brach sich Ellenbogen und Hüfte. Der 80-Jährige ist als Mitbegründer der Finanzberatung MLP und Mäzen der Manfred Lautenschläger-Stiftung bekannt.

Wie eine Beobachterin dieser Zeitung berichtete, wartete kurz nach 13 Uhr unter anderem Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mühlenhof in Schriesheim auf die Fahrergruppe mit Lautenschläger. In der Einrichtung zur Wiedereingliederung sollten die 350 Freizeitsportler eine Pause einlegen und verpflegt werden.

Dann die schlechte Nachricht: Lautenschläger hatte sich unterwegs gleich zwei Brüche zugezogen. Wie die „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg) online berichtete, wurde der Verletzte in der Chirurgie Heidelberg transportfähig gemacht, um in der Orthopädie Schlierbach operiert zu werden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Kurz zuvor war ein Junge vom Rad gestürzt, hatte aber nur leichte Verletzungen an der Schulter davongetragen. tö/greg

