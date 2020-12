Mobbingvorwürfe in der Dürkheimer Fasnacht

Kandidat für Dürkheimer Fasnachtsorden: Jan J. Liefers. © dpa

Schifferstadt/Bad Dürkheim.So traurig war die fünfte Jahreszeit seit den 50er-Jahren selten: In Schifferstadt hat die Karnevals- und Tanzsportgesellschaft Schlotte am Mittwoch bekannt gemacht, dass es in diesem Jahr keinen Saumagenorden geben wird – nicht mal virtuell. Corona sei Dank. Sprecherin Marlein Bittner macht aber immerhin Hoffnung für die Kampagne 21/22.

So weit ist der Karnevalsverein Derkemer Grawler definitiv nicht: Immer am dritten Wochenende im Januar wird dort der „Goldene Winzer der Stadt Bad Dürkheim“ verliehen. Neben Helmut Kohl gehörte beispielsweise auch die im Jahr 2017 verstorbene Sängerin Joy Fleming zu den Ordensträgern. Wie die bisherige Stellvertretende Vereinsvorsitzende Linda Wingerter (70) dieser Redaktion nun bestätigte, hat sie zum 31. Dezember den Austritt aus dem Club erklärt, für den sie 25 Jahre lang ehrenamtlich im Vorstand tätig war. Sie hatte zuletzt jährlich dafür gesorgt, dass Prominente aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft den Weg nach Bad Dürkheim fanden.

Mobbingvorwürfe im Raum

Der Grund für den Zwist sind offenbar unterschiedliche Auffassungen unter anderem zum Umgang mit einer Tanztrainerin, die eine Schülerin gemobbt haben soll, indem sie sie schlichtweg ignorierte. Der Vorsitzende Falko Weidenhausen habe den Vorgang nicht ernst genommen, sagt Wingerter. „Mobbing gibt es überall“, habe dieser entgegnet. Ein Brief, den Wingerter auch diesbezüglich an mehrere Vorstandsmitglieder geschrieben hat, hat schließlich das Fass zum Überlaufen gebracht. Mit Wingerter haben mehrere altgediente Mitglieder ihre „Narrenkappe“ genommen und gekündigt. Weidenhausen (41), der Vorsitzende, den Wingerter selbst ins Amt gehievt hatte, plant nun, den Vorstand mit neuen Kräften zu bestücken und zu beleben. Durch Corona sei die Mitgliederzahl rückläufig.

Liefers ein Kandidat

Für den Dürkheimer Karneval war die Verleihung des Ordens „Goldener Winzer“ stets eine Art Leuchtturm hinsichtlich der Bedeutung in der Region. Zuletzt hatte Wingerter nach eigenen Angaben Kontakt mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers aufgenommen. Er sollte den Orden nach ihren Plänen als nächstes bekommen – im Januar 2022. In trockenen Tüchern war jedoch nichts. Wer Wingerters Aufgabe übernimmt, ist offen. Weidenhausen wollte gegenüber dieser Redaktion keine Kandidaten für die Nachfolge nennen. Dass der Orden weiter verliehen werde, sei indes sicher. „Vielleicht in einem etwas moderneren Rahmen und nicht mehr im Kurhaus“, sagt er. Um das weitere Bestehen der Grawler mache er sich keine Sorgen. Ein Punkt, den Linda Wingerter etwas anders sieht. Weniger Sorgen hat da der Heimat- und Carnevalverein (HCV) Bürstadt. Der hatte sich frühzeitig darauf verständigt, die Verleihung des renommierten Courage-Ordens 2021 auszusetzen. „Es war ja früh erkennbar, in welche Richtung das läuft“, sagte Vorsitzender Frank Reichmann dieser Redaktion. „Den Courage-Orden wird es weiterhin geben“, so Reichmann. Der aktuelle Ordensträger Harald Glööckler hat zugesagt, die Laudatio zu halten, sofern es sein Terminplan zulasse.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020