Mobile Zäune stehen für den Ernstfall bereit

Rhein-Neckar.Detaillierte Notfallpläne in der Schublade und mobile Elektro-Zäune im Keller – die Forstwirtschaft in der Region ist auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vorbereitet. Nachdem die für Menschen ungefährliche Tierseuche erstmals bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen wurde, schildern Forstexperten, wie man in der Region auf einen Ausbruch reagieren würde. Wahrscheinlicher ist er durch den Fund des toten Tieres sieben Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt nicht geworden.

„Durch den Brandenburg-Fall hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Seuche bei uns ausbricht, nicht erhöht“, betont Tillmann Friederich, Abteilungsleiter Forst bei der Stadt Heidelberg. Tatsächlich sei die Seuche dort direkt von Tier zu Tier übertragen worden. „Es ist eine hoch infektiöse Krankheit, es reicht ein kurzer Kontakt wie das Vorbeistreifen am selben Baumstamm“, erklärt Förster Georg Spang, der den Schifferstadter Stadtwald betreut. „Aber der gefährlichste Überträger ist der Mensch.“ So sei die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus durch den Fernverkehr von Ost nach West gebracht wird, relativ hoch. „Wir haben deshalb damit gerechnet, dass die ASP früher oder später irgendwo in Deutschland ausbricht“, betont Forstdirektor Ralf Schepp von Forstamt im südhessischen Lampertheim. „Der Vektor Mensch ist entscheidend. So haben belgische Truppen die Seuche von einem Manöver in Polen mit ihren Fahrzeugen nach Belgien gebracht.“ Mit Blick auf die Seuche sei die Schonzeit für Wildschweine in Hessen bereits vor drei Jahren aufgehoben worden. „Nur Muttertiere, die noch gestreifte Frischlinge führen, darf man nicht schießen.“ Die Populationen seien ohnehin zu groß, weil Wildschweine zu den Klimagewinnern gehörten und von milden Wintern profitieren.

Viele Proben genommen

Auch für die Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken wäre es „keine Überraschung, wenn das Virus auch in Rheinland-Pfalz auftauchen würde. Aber wir haben den Katastrophenfall mehrfach mit allen Beteiligten geübt und seit 2014 landesweit Tausende von Wildschweinkadavern beprobt.“ Zudem habe das Land mobile Elektro-Zäune mit einer Gesamtlänge von mehr als 90 Kilometern eingelagert, um die Fundstelle um ein infiziertes Schwein absperren zu können.

Auch Baden-Württemberg und Südhessen haben sich mit Zaunmaterial eingedeckt. „Es gibt einen detaillierten Aktionsplan, der das Vorgehen regelt“, erklärt Friederich. So werde zunächst ein Krisenstab gebildet, der eine großzügige Pufferzone rund um den Fundort einrichtet und die Kernzone direkt um den Kadaver hermetisch abriegelt. „Eine entsprechende Allgemeinverfügung liegt schon in der Schublade.“ So werde in der Pufferzone intensiv nach „Fallwild“ – also verendeten Wildschweinen – gesucht. „In diesem Bereich wird dann auch intensiv gejagt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, ergänzt Schepp.

Bei einem Ausbruch in Tschechien sei man genauso vorgegangen und habe Erfolg gehabt. Spang findet mögliche Sperrungen von Waldgebieten schwierig: „Unser Stadtwald wird intensiv genutzt, und viele Landwirte müssen durch den Wald, um zu ihren Äckern zu kommen.“

Einig sind sich die Experten über die Gefährlichkeit des Virus, das sehr lange überlebt. „In Tierblut am Boden kann es Jahre überdauern“, sagt Friederich. Dasselbe gelte für rohe Wurst wie Salami. „Die Horrorvorstellung ist ein Fernfahrer aus einem Risikogebiet, der am Rastplatz Hardtwald ein Wurstbrot aus dem Fenster wirft, das ein Wildschwein verspeist.“ Um das zu verhindern, warnen Schilder in mehreren Sprachen an den Autobahnraststätten davor, Lebensmittel wegzuwerfen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.09.2020