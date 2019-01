Modell auch in Südpfalz?

Germersheim.In Germersheim wird künftig möglicherweise auch islamischer Religionsunterricht an Schulen angeboten. Derzeit fänden dazu Gespräche mit der Frauenbildungsstätte IGRA e.V. und dem Christlich-Islamischen Gesprächskreis Ludwigshafen CIG statt, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit. Vor einer Entscheidung sollen Mitte Februar bei einem Informationsabend die Eltern gehört werden.

Von Anmeldezahlen abhängig

Eine Einführung fände ab dem Schuljahr 2019/20 mit Modellcharakter statt und würde auch von den Anmeldezahlen abhängen. Einen solchen Unterricht gibt es bereits in Alzey, Bad Dürkheim, Ludwigshafen, Mainz und Worms. Der islamische Religionsunterricht erfolge in deutscher Sprache und werde auf Basis eines staatlichen Lehrplans erteilt, teilte das Ministerium mit. Der Unterricht stehe unter staatlicher Schulaufsicht. Das Integrationsministerium schätzt die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Muslime auf 200 000. lrs/sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019