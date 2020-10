Groß-Gerau.In einer Halle im Gewerbegebiet in Groß-Gerau ist ein Brand ausgebrochen. Rund 200 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Halle gehöre zu einer Spedition. Das Gebäude, das etwa so groß ist wie ein Fußballplatz, sei komplett zerstört worden. Erst am frühen Samstagmorgen war das Feuer unter Kontrolle. Ausgebrochen war der Brand am Freitagabend gegen 22.20 Uhr. Eine angrenzende Bahnstrecke wurde gesperrt. Zwischenzeitlich sollten Anwohner aufgrund der Qualms Fenster und Türen geschlossen halten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020