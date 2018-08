Mord an 15-jähriger Mia - Landauer Landgericht vernimmt Polizisten

Anzeige

Landau.Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel hat das Landgericht Landau zahlreiche Polizisten angehört. Darunter seien auch die zwei Beamten gewesen, die Abdul D. in der Nähe des Tatorts festgenommen haben, sagte der Anwalt des Angeklagten, Maximilian Endler, am Rande der Verhandlung. Am Mittwoch waren nach Angaben des Gerichts 13 Zeugen geladen.

Dem Verteidiger zufolge kam es am siebten Verhandlungstag zunächst zu Verzögerungen. Bis zum frühen Nachmittag hätten dann aber zehn Zeugen vernommen werden können. In den letzten Wochen hatte sich der Ablauf des Verfahrens immer wieder verschoben, da etwa Zeugen nicht vor Gericht erschienen waren. Diese sollen laut Endler an den restlichen Prozesstagen angehört werden. Zusätzliche Termine seien trotz des ambitionierten Zeitplans nicht vorgesehen.

Abdul D. soll Mia am 27. Dezember 2017 aus Eifersucht und Rache in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund der 15-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus, da er heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt habe. Am ersten Verhandlungstag am 18. Juni hatte der Angeklagte seinem Verteidiger zufolge Reue bekundet.