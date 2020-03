Mordanklage nach Stich in den Hals

Frankenthal.Ein 23-Jähriger soll einen 18-Jährigen erst mit einem Hammer verletzt und anschließend erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat nun nach eigenen Angaben Anklage erhoben wegen Mord und gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Ihm wird vorgeworfen, am 10. November 2019 in seiner Wohnung in Frankenthal einem Bekannten mit einem Hammer mehrfach gegen den Kopf geschlagen zu haben, wovon dieser unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf und Einblutungen im Gesicht erhielt. Um zu verhindern, dass sein Bekannter dies bei der Polizei meldete, habe der 23-Jährige ihn mit zwei Messerstichen in den Hals und die Schulter getötet.

Der 23-Jährige hat die Tat bisher nicht gestanden. Laut Anklage sei er aufgrund seines Hanges zu schweren Straftaten für die Allgemeinheit gefährlich. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine Sicherungsverwahrung.