Mordprozess gegen Ehepaar aus Mörlenbach: Mutter bricht ihr Schweigen

Die Angeklagte und ihr Anwalt Sebastian Göthlich beim Prozessauftakt. © zinke

Darmstadt/Mörlenbach.Die Mutter, die laut Anklage gemeinsam mit ihrem Ehemann gemeinschaftlich und heimtückisch ihre beiden zehn- und dreizehnjährigen Kinder in der Nacht zum 31. August im gemeinsamen Haus in Mörlenbach-Bettenbach ermordet haben soll, hat am fünften Verhandlungstag ihr Schweigen gebrochen und eine Erklärung verlesen.

Die 46-Jährige wirkt anfangs gefasst, geradezu emotionslos, als sie

