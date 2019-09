Mordprozess in Frankenthal: Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit abgewiesen

Frankenthal.Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 69-Jährigen aus Neuhofen, der im März seine Frau mit zwei Kopfschüssen getötet haben soll, hat die Vernehmung des Angeklagten begonnen. Zuvor hatte das Schwurgericht einen Antrag auf Auschluss der Öffentlichekeit für die Zeit der Vernehmung von Rechtsanwältin Katja Kosian abgewiesen.

Diesen hatte sie beantragt, weil ihrer Ansicht nach in der Einlassung des Mannes „Tatsachen aus dem engsten und innersten Persönlichkeitsbereich“ des Angeklagten, aber auch des Opfers zur Sprache kommen werden. Angeklagter und Opfer waren seit 51 Jahren in einer Beziehung und 45 Jahre lang verheiratet. In den nächsten Stunden wird der 69-Jährige zur Sache aussagen.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mord, denn sie wirft dem Angeklagten Heimtücke und niedere Beweggründe vor.