Mordprozessstartet nach sechs Jahren

Frankenthal.Auf das Frankenthaler Landgericht rollt der nächste Indizienprozess zu: Ab 27. Februar, 9 Uhr, verhandelt das Schwurgericht den Mord an einer Kellnerin aus einem Speyerer Nachtcafé vor sechs Jahren. Das blutige Verbrechen in der Bar „Thai Orchidee“ mitten in der Altstadt hatte im August 2012 für großes Entsetzen gesorgt. Die Polizei sprach damals von einer „sehr grausamen Tat“. Wie das Gericht mitteilte, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte – ein 47-Jähriger aus Haßloch – die Bar mit einem unbekannten Komplizen überfallen hat. Er soll die Geldspielautomaten aufgehebelt haben, um sie leer zu räumen. Das Opfer habe sich den Tätern entgegengestellt und sei an Stich- und Schussverletzungen noch am Tatort verstorben.

Der Angeklagte war laut Behördenangaben bereits drei Monate in Untersuchungshaft. Nach einer Haftbeschwerde war der Mann auf freien Fuß gesetzt worden, da kein dringender Tatverdacht bestand. Er hat die Vorwürfe stets bestritten. Für die neun Prozesstage sind Einlasskontrollen angeordnet. Da auch die Besucherzahl begrenzt ist, gibt das Gericht Sitzkarten aus. sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019