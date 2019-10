Motor der Eismaschine defekt

Eppelheim.Die Eissporthalle „Icehouse“ ist am Sonntagabend während eines Eishockeyspiels zwischen den Eppelheimer Eisbären und den Stuttgarter Rebels geräumt worden. Nach Polizeiangaben mussten 100 Personen die Halle verlassen, weil eine erhöhte Kohlenstoffonoxid-Konzentration gemessen worden war.

Die Luftwerte in der Halle wurden nur durch Zufall gemessen. Beim Eishockey-Derby hatte sich ein Spieler verletzt, sodass Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes zum Einsatz angerückt waren. Als der Spieler versorgt wurde, löste gegen 21 Uhr der von den Sanitätern mitgeführte CO-Warner aus und wies auf die erhöhte Konzentration des giftigen Gases in der Eissporthalle hin. Kohlenstoffmonoxid kann beim Menschen zu Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit führen.

Das Spiel wurde daraufhin unterbrochen und die Halle vom Veranstalter geräumt. Die Feuerwehr belüftete die Halle und führte weitere Messungen durch. Nach Angaben der Polizei wurde niemand durch die erhöhte CO-Konzentration gesundheitlich beeinträchtigt.

Normaler Betrieb ab Dienstag

Karin Wiegand vom „Icehouse“ Eppelheim erklärt auf Anfrage dieser Zeitung, dass der einzige denkbare Auslöser für die Luftbelastung der Motor der verwendeten Eismaschine sein kann. Eismaschinen werden genutzt, um Bahnen aus Kunsteis zu glätten, etwa in den Pausen von Eishockeyspielen. Bis die motorbetriebene Eismaschine repariert sei, so Wiegand, werde eine andere, elektrische eingesetzt. Eine Messung der Luftwerte durch den TÜV zur endgültigen Klärung stehe noch aus. Das „Icehouse“ geht davon aus, dass am heutigen Dienstag der Betrieb wie gewohnt weiter gehen kann.

