Motorrad-Polizist fährt in Stauende - A6 gesperrt

Schwetzingen/Mannheim.Bei einem Unfall auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Kreuz Mannheim ist am Donnerstagvormittag ein Polizist verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Motorrad in ein Auto am Ende eines Staus. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr, der Polizist habe schwere Verletzungen erlitten.

Die Strecke in Fahrtrichtung Mannheim wurde für die Landung eines Hubschraubers gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zu vier Kilometer. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. (kama/dls)