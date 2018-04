Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Anzeige

Leimen.Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der L594 zwischen Leimen und Nußloch am frühen Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige war in Richtung Leimen unterwegs und krachte nach dem Überholen eines Linienbusses mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin kam aus der entgegengesetzten Richtung und wollte in einen Feldweg einbiegen.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der schwerverletzte Motorradfahrer kam nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Zur Ermittlung der genaueren Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L594 war bis 17 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.