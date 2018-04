Motorradfahrer bei Unfall auf L594 schwer verletzt

Anzeige

Leimen.Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der L594 zwischen Leimen und Nußloch am frühen Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige war mit seinem Motorrad in Richtung Leimen unterwegs und krachte nach dem Überholen eines Buses der Linie 723 mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin befuhr die L594 in entgegengesetzter Richtung und wollte vor der Einmündung "Fischweiher" links in einen Feldweg einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Motorrad.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.