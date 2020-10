Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Worms.Bei einem Verkehrsunfall in Worms ist ein 67-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Dienstagmittag auf einer Vorfahrtsstraße, als eine 69-jährige Autofahrerin aus einer Seitenstraße rausfuhr. Der Motorradfahrer bremste ab, stürzte aber dabei und verletzte sich schwer. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, an dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

