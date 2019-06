Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Eberbach.Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden ist am Sonntag gegen 17.25 Uhr ein Motorradfahrer auf der A 65 bei Neustadt-Süd. Laut Polizei fuhr der 56-Jährige mit seiner Sozia auf der linken Spur in Richtung Ludwigshafen, als ein Land Rover Defender – vermutlich mit FT-Kennzeichen – von der rechten auf linke Spur wechselte, um einem auf die Autobahn auffahrenden VW Platz zu machen. Beim Ausweichen stürzte der Motorradfahrer. Seine 53-jährige Begleiterin wurde leicht verletzt. Da der Land Rover flüchtete, sucht die Polizei Zeugen – Telefon: 06323/9550.

Ein Harley-Davidson-Fahrer hat sich bei einem Unfall in der Eberbacher Odenwaldstraße verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagmittag hinter dem Auto einer 39-Jährigen. Die Fahrerin bremste an einem Zebrastreifen ab, da ein Mädchen die Straße überqueren wollte. Der 52-jährige Motorradfahrer übersah dies und fuhr auf. Er verletzte sich an beiden Händen. Die 39-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 1000 Euro. cs/cvs

