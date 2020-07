Motorradfahrer kommt bei Unfall auf L535 ums Leben

Heiligkreuzsteinach.Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der L535 bei Heiligkreuzsteinach mit einem Auto kollidiert und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr an der Einmündung nach Lampenhain (K4122).

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die L535 wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Zu den genauen Hintergründen des Unfalls können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.