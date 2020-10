Motorradfahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf L 525

Wachenheim.Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L525 ist ein 58-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Fahrer bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Taxi. Der Motorradfahrer überlebte den Unfall nicht, die 59-jährige Taxifahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Landstraße ist zwischen Wachenheim und Friedelsheim voll gesperrt.

