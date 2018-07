Anzeige

Vettel im Fahrerlager getroffen

Zum dritten Mal hat Robert Meier seinen Camping-Stuhl am Hockenheimring ausgepackt. Im vergangenen Jahr hatte sich der Leichlinger sogar ins Fahrerlager eingeschlichen. „Ich habe Vettel getroffen und konnte auch kurz mit ihm plaudern“, berichtet er stolz. Für welches Fahrerteam Meier ist, verraten die roten Ferrari-Jacken, die am Wohnwagenfenster hängen. „Ich komme echt gerne hier her. Jeder hilft jedem.“

Kurz vorher hatte der Familienvater seinem Zeltnachbarn beim Tragen der Wasserkanister geholfen. „Es ist einfach eine Welt für sich. Dieses Motorsport-Fieber bereit jedes Mal wieder Gänsehaut.“ Meier freut sich, auch in diesem Jahr beim Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring dabei zu sein. „Ich glaube, das wird das letzte Rennen“, erklärt er wehmütig. „Herzlichen Glückwunsch für den größten Ferrari-Fan“ – die Überschrift auf einer Bilder-Collage könnte Ferrari-Liebhaber Pietro Da Canal nicht besser beschreiben. „Ich komme seit über 50 Jahren hier her.“ Einige Bilderrahmen mit den schönsten Erlebnissen hat er vor seinem Zelt platziert. Der in Basel lebende Italiener gehört zu den ersten Campern am Hockenheimring. „Ich bin immer schon sehr früh da“, gibt er schmunzelnd zu. Ein typischer Tag im alten Fahrerlager beginnt für den Formel-1-Fan schon früh morgens. „Es gibt immer was zu tun. Es muss gekocht werden und ich brauche Holz für mein Feuer.“ Nachmittags geht es auch mal für die eine oder andere Tasse Kaffee ins Hockenheimer Rennstadt Café. Der Italiener bereitet gefüllte Zucchini-Blüten für das Mittagsessen vor – „La Dolce Vita hab ich auch dabei“, erklärt er lachend bei der Vorbereitung. Klar: Auch der Italiener drückt Ferrari am kommenden Wochenende die Daumen.

