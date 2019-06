Mückenschutz als Verkaufsschlager

Rhein-Neckar. Fliegengitter, Sprays und andere Hilfsmittel, mit denen sich die Stechmücken in Schach halten lassen, finden in der Region derzeit reißenden Absatz. Je näher man am Rhein wohnt, desto größer ist das unkontrollierte Kratzen nach der erfolgreichen Blutmahlzeit einer weiblichen Rheinschnake. Wie berichtet, beschert der Ausfall zweier Hubschrauber bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) den Menschen entlang des Rheins Mückenwolken im Überfluss.

„Das Telefon steht nicht mehr still“, meldet Martin Hauck, der im pfälzischen Haßloch seit 20 Jahren Fliegengitter herstellt und vertreibt. Man habe bereits zwei neue Kollegen für den Vertrieb und die Fertigung eingestellt. „Im Moment fällt so manche Überstunde an, aber die volle Auslastung wird durch die nun 36 Mitarbeiter gut aufgefangen.“ Im südhessischen Lampertheim kann Jutta Lüdemann von der Stadt-Apotheke ein Lied von der Schnakenplage singen: „Unsere Kunden berichten von sehr aggressiven Mücken, die locker durch Hosen und Shirts stechen und manchmal ziemlich üble Schwellungen hinterlassen.“ Jeder decke sich mit gängigen Mitteln wie Autan oder Antibrumm ein. „Auch Kühl- und Pflegegels oder Sonnenschutzlotionen mit Schnakenschutz sind gefragt.“ Allerdings reiche die Plage noch nicht an das Jahr 2013 heran, „da war Antibrumm ausverkauft und nicht mehr lieferbar. So weit ist es noch nicht.“ Ziemlich heftig erwischt es im südpfälzischen Sondernheim Menschen, die nah an den Rheinauen wohnen oder in Ausflugslokalen arbeiten. „Manche Kunden holen mehrmals in der Woche Autan bei mir“, sagt eine Mitarbeiterin der Tulla Apotheke. „Der Bedarf steigt täglich. Es ist auch wirklich heftig bei uns.“

Duftplättchen im Abwehrgerät

Patrick Seidel aus Speyer vertreibt in seinem Elektronikfachhandel ein Produkt, das seiner Meinung einmalig ist: „Wir haben am Sonntag am Rhein gepicknickt und sind dank ,Thermacell’ nicht von den Schnaken vermöbelt worden. Das Abwehrgerät ist so klein, dass es in Hand- oder Gürteltaschen passt und man es überall mitnehmen kann.“

Drin steckten Duftplättchen, die mit einer Gaskartusche - ähnlich wie bei einem Feuerzeug - erwärmt werden. „So wird der Wirkstoff freigesetzt und hält Schnaken in einem Bereich von 20 Quadratmetern auf Abstand. Man sieht, wie sie auf einen zufliegen und dann abrupt abdrehen. Wir waren schon dreimal ausverkauft und werden derzeit alle zwei Tage mit Nachschub beliefert.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019