Müllgebühren bleiben stabil

Heidelberg/Sinsheim.Der Rhein-Neckar-Kreis organisiert ab 1. Januar den Bereich Abfallwirtschaft neu, verändert die Preise für die Müllentsorgung vorerst aber nicht. „Die Abfallgebühren bleiben unverändert“, sagte Landrat Stefan Dallinger in der Kreistagssitzung in Sinsheim. Das höchste politische Gremium des Landkreises hat das einstimmig entschieden.

Dass die Preise stabil bleiben, habe seinen Grund auch darin, dass die neue Rechtsform wirtschaftliche Vorteile mit sich bringe, so Dallinger. Seine Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger hat der Kreis mit Beginn des Jahres 2020 einer selbstständigen Kommunalanstalt in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) übertragen. Der Landkreis ist Träger dieser Anstalt und hat somit über einen Verwaltungsrat weiterhin Einfluss auf die Gestaltung der Abfallgebühren. „Es war uns wichtig, dass dieses Thema auch in Zukunft hier im Kreistag behandelt wird“, so Dallinger. „Das Verfahren ist nach wie vor öffentlich und transparent“, lobte der CDU-Fraktionsvorsitzende Bruno Sauerzapf in einer gemeinsamen Stellungnahme aller Fraktionen.

Verabschiedet hat das Gremium in der Sitzung auch den Haushalt des Rhein-Neckar-Kreises für das Jahr 2020 mit einem Volumen von rund 713,7 Millionen. Im Gegensatz zum laufenden Jahr liegt die Planung um etwa 20 Millionen niedriger. Größter Kostenpunkt bleibt der Sozialhaushalt mit rund 273 Millionen Euro. So hoch ist in etwa auch der größte Ertragsposten: Die Kreisumlage spült 272,8 Millionen ins System. Die Gemeinde Walldorf leistet hier alleine 52,6 Millionen Euro. Gute Nachricht für alle Gemeinden: Die Kreisumlage sinkt um einen Prozentpunkt auf 26,75 Prozent. sal

