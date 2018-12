Müllgebühren sollen 2019 steigen

Rhein-Neckar.Die Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises sollen ab dem kommenden Jahr deutlich höhere Abfallgebühren bezahlen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die in der heutigen Sitzung des Kreistags in Sinsheim abgestimmt wird. Dem Papier zufolge strebt die Kreisverwaltung eine Gesamterhöhung um 13 Prozent an, bei den Personenpauschalen sogar noch mehr. So soll etwa der Grundbetrag für einen

