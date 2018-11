"Müssen uns dagegenstellen"

Großdemo gegen HOGESA in Essen / 180115 *** Demonstrators protest against HOGESA (Hooligans Against Salafists) to stop racism in Essen, Germany, January 18th, 2015 ***** [Mehrere tausend Menschen demonstrierten gestern (18. Januar) für Vielfältigkeit, Toleranz und Menschlichkeit in der Essener Innenstadt. Von der Marktkirche zum Willy-Brandt-Platz zogen die Teilnehmer der Versammlung. Im Vorfeld hatte die Polizei bereits am Morgen über 100 Personen überprüft, die offensichtlich zu der verbotenen Demonstration "Hooligans gegen Salafisten" unterwegs waren. 88 Personen erhielten einen Platzverweis, dem sie nachkamen. 15 männliche Personen nahm die Polizei in Gewahrsam. ]

