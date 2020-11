Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel aus Kita gestohlen

Weinheim.Unbekannte Täter sind in eine Kinderbetreuungseinrichtung in Weinheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie eine Fenstertür auf und gelangten so in die Innenräume der Einrichtung in der Stettiner Straße. In einem Büroraum öffneten sie gewaltsam einen Stahlschrank und entwendeten einen Safe sowie einen Aktenordner. Außerdem ließen die Einbrecher eine Spielekonsole mit fünf Spielen, Desinfektionsmittel sowie Munden-Nasen-Masken mitgehen. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen dem 27. Oktober und 2. November ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, zu melden.

