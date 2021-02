Lambrecht.Beim Entrümpeln des Hauses ihrer gestorbenen Mutter hat eine 51-Jährige in einer Schublade Schusswaffen und verschiedene Munition entdeckt. Ermittler fanden in dem Haus in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) dann mehrere Schreckschusswaffen, ein Luftgewehr und auch scharfe Munition, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die sichergestellten Fundstücke sollen vernichtet werden.

