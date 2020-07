Munition und Sparbuch gefunden

Roschbach.Kurioser Fund: Bei Renovierungsarbeiten nach einer Haushaltsauflösung sind in einer Wohnung in Roschbach (Kreis Südliche Weinstraße) scharfe Gewehrmunition und ein Sparbuch mit 41 000 Euro gefunden worden. Nach Polizeiangaben von Sonntag entdeckte der Eigentümer die Munition und das Sparbuch am Samstagmorgen. Der Mann meldete seinen Fund umgehend bei der Polizei. Die Beamten stellten die Gegenstände vor Ort sicher. Vermutet wird, dass die Waffen und das Sparbuch dem vorherigen Mieter der Wohnung gehören. Beim Fund von Waffen und Munition sollte stets die Polizei verständigt werden, so die Behörden. lrs/vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.07.2020