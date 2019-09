Museum erwartet Tausende Fans

Speyer.In wenigen Tagen verwandelt sich das Technik Museum Speyer in einen Ort voller Helden für große und kleine „Sci-Fi-Fans“: Beim zwölften Science-Fiction-Treffen wollen am 28. und 29. September wieder Tausende Anhänger von Star Wars, Star Trek, Marvel oder DC zwei Tage lang das Museum in einen bunten Ort voller Spaß und Kreativität verwandeln.

Neben Fotomöglichkeiten mit den Lieblingscharakteren aus Film, Serie oder Comic gibt es laut Museum Infostände von Clubs und Vereinen. Erfahrene Kostümbauer wie die „Cosschmiede“ oder „Hydra Forge“ geben Hilfestellung zum eigenen Kostüm, verschiedene Modellbauer zeigen ihre Schätze und bei den Händlern gebe es alles was das Fanherz höher schlagen lässt. Auf dem Programm stehen unter anderem Opening Shows der German Garrison, rasante Lichtschwert-Vorführungen vom „Team Saberproject“ sowie eine Kostümparade.

Synchronsprecher zu Gast

Seit einigen Jahren zählten zudem deutsche Synchronsprecher zum festen Bestandteil des Treffens. Mit Florian Clyde ist dieses Mal die Stimme des jungen Han Solo aus dem Film „Solo: A Star Wars Story“ in Speyer vertreten. „Seine Stimme klingt dem Originalsprecher Wolfgang Pampel so ähnlich, dass man schon fast das Gefühl hat, es wäre ein und dieselbe Person“, sagt eine Museumssprecherin. Der gebürtige Münchner interessiere sich seit seiner Kindheit für Kunst. Nach Auftritten an den Münchner Kammerspielen studierte er an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, mit Schauspiel-Diplom. Seitdem war er in zahlreichen Theatern und Musicals, darunter als Romeo bei den Bad Hersfelder Festspielen, bei Udo Lindenbergs Musical „Hinterm Horizont“ und im Sommernachtstraum in den Herrenhäuser Gärten, zu sehen. Mit seiner Sprechrolle als junger Han Solo habe er nun auch eine Heimat im Star Wars Universum gefunden. Florian Clyde gibt an beiden Tagen Autogramme und berichtet in einer Talkrunde über seine Arbeit als Synchronsprecher.

Ermäßigung für Kostümierte

Weitere Informationen zum großen Science-Fiction-Treffen im Technik Museum Speyer gibt es im Internet.

Das Science-Fiction-Treffen ist im regulären Museumseintritt enthalten. Kinder bis 14 Jahre in Science-Fiction- oder Superheldenkostümen erhalten an beiden Tagen freien Eintritt. Verkleideten Erwachsenen gewähre das Museum eine Ermäßigung. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019