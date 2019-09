Museum steckt vier Millionen Euro in Alfa-Schau

Sinsheim.Das Technik Museum in Sinsheim schlägt ein neues Kapitel auf. Seit Donnerstag ist die neue Halle 3 geöffnet. Auf 3000 Quadratmetern ist dort nun ein Jahr lang eine Sonderausstellung zu sehen, die der Traditionsmarke Alfa Romeo gewidmet ist. 109 Jahre währt die Geschichte des kultigen Autoherstellers aus Mailand, dessen Wagen nach eigener Darstellung nicht gebaut, sondern „kreiert“ werden. Alfa Romeo sollte stets ein Lebensgefühl transportieren. Rennfahrer wie Tazio Nuvolari, Enzo Ferrari oder Jean Alesi füllten die Marke mit Leben.

Um einen Überblick über den Werdegang des traditionsreichen Unternehmens zu geben, haben das Alfa-Romeo-Werksmuseum „La Macchina del Tempo“ und private Leihgeber Rennwagen, Serienfahrzeuge und technisches Equipment in die Metropolregion gebracht. „Mythos Alfa Romeo“ heißt die Schau hochtrabend. Es geht um Design und um legendäre Siege. Modelle wie der 6c Mille Miglia und der Montreal, aber auch Autos mit Seltenheitswert wie der Alfa Romeo Matta, bekommen die Besucher zu sehen. Eine Rarität ist der Junior Zagato von 1972 – ein zweitüriges Sportcoupé, das seiner Zeit in Sachen Design voraus war.

Ausstellung wechselt jährlich

Museumspräsident Hermann Layher kündigte jährlich wechselnde Sonderausstellungen an. Dadurch bleibe das Museum aktuell und für Besucher attraktiv. „Viele Oldtimer wachsen nach“, sagte er angesichts eines jüngeren Publikums, das den Alfa Romeo als Oldtimer begreife.

Beim Bau der neuen Halle hat die Museumsleitung auf Details geachtet. Aus Elementen des historischen Bahnstegs des Bahnhofs Sinsheim, ein Wahrzeichen der Stadt, wurde die Sinsheim-Plattform gebaut. Von hier aus kann man die ganze Stadt überblicken. „Es ist das erste Mal, dass eine Freizeiteinrichtung schon im Bau und in der Architektur die Stadt Sinsheim einbezieht“, so Hermann Layher. Vier Millionen Euro flossen laut Pressesprecherin Simone Lingner in den Hallenbau und die erste Ausstellung.

Blick auf das Wesentliche

Die neue Halle 3 unterscheidet sich deutlich von den anderen Ausstellungsflächen, wo Flugzeuge und weitere Exponate teilweise ungeordnet nebeneinanderstehen. Das neue Gebäude lenkt den Blick auf das Wesentliche – das Auto. Von der Decke herabhängende Banner und Tafeln erzählen die Geschichte der „Meccanica delle Emozioni“ (Technologie mit Gefühl, Anm. d. Redaktion). Das Museum ist täglich ab 9 Uhr geöffnet. red/sal

