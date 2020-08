Musik auf dem Wasser

Rhein-Neckar.Der Kurpfälzer Patrick Siben kommt mit seinen Stuttgarter Salonikern zu einer Kurpfalz-Tour in die Region. Die Gruppe spielt auf einem Musikfloß, einer schwimmenden Bühne, Wassermusiken und Gondellieder vom Barock bis zur Moderne. Zu dem Klassik-Open-Air sind die Zuhörer eingeladen, Badesachen mitzubringen und ein Picknick an einem der zahlreichen Badeseen in der Region zu halten. Sie können es sich auch am Ufer des Gewässers, natürlich unter Einhaltung des Corona-Abstands, gemütlich machen.

Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker spielen zu folgenden Terminen: 11. August, 19 Uhr, Gelterswoog in Kaiserslautern, 12. August, 18 Uhr, Isenachweiher in Bad Dürkheim, 13. August, 18 Uhr, Sandwiesenweiher in St. Martin, 14. August, 19 Uhr, Kulturtreppe Werfthafen in Germersheim, 15. August, 18 Uhr Kollersee in Otterstadt/Brühl, 16. August, 11 Uhr, Alter Hafen in Speyer, 18 Uhr, Winterhafen in Worms, 17. August, 19 Uhr, Am Boxheimer Kandel in Bobenheim-Roxheim, 18. August, 19 Uhr, Ebertpark in Ludwigshafen. bcn

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020