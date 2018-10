Muss Messie-Tierärztin ins Gefängnis?

In diesem leerstehenden Haus soll die Tierärztin 15 Hunde gehalten haben. © sin

Landau. Im Prozess um eine Tierärztin aus der Südpfalz, die 43 Hunde und Katzen über Monate hinweg in zwei unbewohnten Häusern nicht artgerecht gehalten haben soll, hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten sowie ein Tierhalteverbot von vier Jahren und ein Berufsverbot von drei Jahren gefordert. Der Verteidiger der 51-Jährigen plädierte auf Freispruch.

Oberstaatsanwältin Anne Herrmann geht davon aus, dass die Angeklagte die Schuld stets bei anderen sucht und für jeden Vorwurf eine Ausrede parat hat. Verteidiger Christian Süß hingegen beanstandet, dass seine Mandantin „zur Bösen“ gemacht werde, weil sie Tiere „unter einigermaßen schlechten Bedingungen“ gehalten habe. Nach der Razzia in ihren Anwesen, sei der Frau ein Galgen vor die Tierarztpraxis gestellt worden. Zudem hätten Fernseh-Teams sie belagert, ihre Angestellten beleidigt und man habe ihr eine Schraube in den Autoreifen gesteckt. „Da sind Grenzen überschritten“, so Süß.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind auch am dritten Prozesstag unvermindert hoch. Vor dem Verhandlungsraum bildete sich eine Schlange, da die Plätze schnell vergeben waren.

Wie berichtet, muss sich die Frau wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Betrugs verantworten. Laut Anklage soll sie 43 Hunden, 18 Katzen und zwei Kängurus über Monate hinweg „erhebliche Leiden“ zugefügt haben, weil sie die Tiere nicht artgerecht gehalten hat. (sin/dls)