Mutmacher starten in eigenständiges Leben

St Leon-Rot.„Das ist ein Meilenstein in Richtung eigenständiges Leben“, sagt Maris Metz und rammt einen Spaten in den braunen Erdhaufen vor sich. Mit Schwung wirft er eine volle Schippe in die Luft und strahlt über das ganze Gesicht: „Für Menschen mit Behinderungen ist es sehr schwierig, daheim auszuziehen, weil sie einfach mehr Hilfe brauchen“, erzählt der junge Mann im Rollstuhl. „Für mich hat sich hier eine Möglichkeit aufgetan, in mein eigenes Leben durchzustarten.“ Denn mit dem ersten Spatenstich geben Dietmar Hopp sowie Mitglieder des Vereins „FortSchritt Integrativ-Leben“ in St. Leon-Rot am Donnerstag den Startschuss für den Bau von Deutschlands erster Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz.

Aus Spenden finanziert

Rund zwei Millionen Euro kostet das Modellprojekt in zentraler Lage, das aus Spenden finanziert wird. So steuert die Hopp-Stiftung 1,25 Millionen Euro bei. „Macht weiter so und seid Mutmacher und Beweger für mehr Inklusion“, ermutigt Hopp das „Fortschritt“-Team. Vereinsvorsitzende Susanne Huber hofft auf viele Nachahmer in der Metropolregion: „Es ist der richtige Weg, jungen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, ihr Leben selbst zu gestalten“, sagt Huber, die vor 18 Jahren mit Mitstreitern die Elterninitiative startete, aus der ein Petö-Zentrum entstanden ist.

Die ganzheitliche Förderung des ungarischen Heilgymnasten trainiere alles vom Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen über das Einüben von selbstständigem Essen und Anziehen bis zur täglichen Hygiene. Eine wichtige Rolle spiele dabei, die Konduktorin – eine feste Bezugsperson, die zu ihrem Schützling eine emotionale Bindung aufbaut.

Nun entstehen unter dem Motto „Wir leben Inklusion“ in St. Leon-Rot WG-Zimmer mit eigenem Bad sowie Gemeinschafts- und Therapieräume, in denen vier behinderte und vier nicht behinderte junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren gleichberechtigt miteinander leben. „Dabei können sie eine Menge voneinander lernen“, ist Huber überzeugt. Außerdem werde ein Trainings-Platz eingerichtet, wo 14 bis 18 Jahre alte Schüler den Alltag in der Inklusions-WG drei bis sechs Monate testen können.

„Um die individuelle körperliche und persönliche Weiterentwicklung der jungen Rollstuhlfahrer weiter zu fördern, wird ihnen eine besonders qualifizierte Konduktorin zur Seite stehen“, so Huber, deren Sohn Marco ebenfalls in die WG ziehen möchte. „Wir Eltern lassen unsere Kinder mit blutendem Herzen gehen, das wird eine Herausforderung für alle. Aber sie sind stark genug dafür und wir werden es auch sein“, betont die Vorsitzende. „Wir planen, dass diese jungen Menschen irgendwann eine Familie gründen“, sagt Konduktorin Andrea Normantas. „Du wirst auch einmal Oma werden, Susanne“, schickt sie lachend hinterher.

Maris freut sich auf den Einzug im Sommer 2020: „Das wird spannend“, ist der Student zuversichtlich, dass der nächste Schritt gelingt.

