Mutmaßliche Sprenger von Geldautomaten festgenommen

Deutsche und niederländische Beamte haben am frühen Dienstagmorgen die Wohnungen von mehreren mutmaßlichen Geldautomatensprengern in Amsterdam und Nieuwegein, einer Stadt bei Utrecht, durchsucht. Wie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte, soll die Gruppe unter anderem Bankautomaten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesprengt haben.

Für welche Geldautomatensprengungen die festgenommenen Männer genau verantwortlich sind, werde jetzt ermittelt, erklärte eine Sprecherin. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten Bargeld und Wertgegenstände, darunter einen Sportwagen. Den Durchsuchungen ging ein Zugriff durch eine niederländische Spezialeinheit voraus.

Insgesamt konnten darüber hinaus vier europäische Haftbefehle vollstreckt werden. Den Festnahmen waren lange Ermittlungen des Fachkommissariats für Bandenkriminalität, K 15, der Kriminaldirektion Mainz vorausgegangen. Die Festgenommenen sollen zu einer größeren Gruppe von Kriminellen gehören, die von den Niederlanden aus operieren. Am Vortag hatte die niederländische Polizei mitgeteilt, dass die Auslieferung der Verdächtigen nach Deutschland beantragt worden sei, dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Mainz zunächst nicht.

In diesem Jahr sind in Rheinland-Pfalz bislang 18 Geldautomaten gesprengt worden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 23. Die Ermittlungen in Rheinland-Pfalz hat das Landeskriminalamt dem Polizeipräsidium Mainz übertragen.

Bereits am 18. April nahmen Beamte in Kirchheimbolanden eine polnische Gruppe fest. Das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz unterstützte das LKA Baden-Württemberg bei der Aktion. Den Verdächtigen werden Taten in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg zugerechnet.

Weitere Ermittlungen gegen Geldautomatensprenger dauern derzeit noch an. (pol/dpa/tge)