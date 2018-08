Mutmaßlichen Händler gefasst

Anzeige

Landau.Nach mehrmonatigen Ermittlungen hat die Polizei in Landau einen 28 Jahre alten Mann gestellt, der in mehreren hundert Fällen illegal mit Marihuana gehandelt haben soll. Dabei habe er die Droge unter anderem an Minderjährige verkauft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er soll zum Umfeld bereits inhaftierter Beschuldigter gehören. Die Behörden ermitteln außerdem gegen den 25 Jahre alten Besitzer der Wohnung, in der der mutmaßliche Dealer lebt. Dieser soll den Drogenhandel unterstützt haben, da er die Wohnung zur Aufbewahrung der Drogen zur Verfügung gestellt habe. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dort 40 Gramm Marihuanablüten. lrs