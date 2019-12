Mutmaßlicher mehrfacher Bankräuber verhaftet

St. Martin.Weil er für mehrere Banküberfälle verantwortlich sein soll, ist im Landkreis Kaiserslautern ein 56-Jähriger Mann verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, werden dem Mann weitere Banküberfälle im ganzen Bundesgebiet zur Last gelegt - darunter auch der Überfall der VR Bank vom 7. Dezember 2017 in St. Martin und zwei Banküberfälle in den unterfränkischen Kommunen Lohr am Main und Klingenberg am 27. Juni 2019 und am 17. Oktober 2019.

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg wird der 56-Jährige außerdem verdächtigt, am Morgen des 7. Dezember 2017 auch versucht zu haben, Geld bei der VR Bank in Lambrecht zu erbeuten. Dort scheiterte er jedoch mit seinem Vorhaben.

Bei den drei erfolgreichen Überfällen erbeutete er mehrere tausend Euro. Dabei bedrohte er die Angestellten stets mit einer Schusswaffe. Die Verhaftung erfolgte am vergangenen Donnerstag, nachdem die Ermittlungsbehörden mitbekamen, dass der Tatverdächtige offenbar ins Ausland verreisen will. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten eine Schreckschusspistole - die mutmaßliche Tatwaffe - und weiteres Beweismaterial sicher, das laut Angaben der bayerischen Polizei zum Teil dem Überfall in Lohr am Main zugeordnet werden konnte.

Am Freitag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser eröffnete einen Haftbefehl gegen den 56-Jährigen, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.