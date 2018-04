Mutmaßlicher Talibankämpfer aus Worms in Untersuchungshaft

Anzeige

Karlsruhe/Worms.Der im Februar in Südafghanistan als mutmaßlicher Talibankämpfer festgenommene Deutsche aus Worms ist überstellt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 36 Jahre alte Mann war von Spezialkräften der afghanischen Sicherheitsbehörden in der Provinz Helmand gefasst worden. "Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sich als Mitglied an der ausländischen terroristischen Vereinigung "Taliban" beteiligt zu haben", teilte der Generalbundesanwalt am Donnerstag in Karlsruhe mit. Afghanistan hat den deutsch-polnischen Staatsangehörigen Thomas K. demnach am Vortag nach Deutschland überstellt. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe erließ Haftbefehl.

Der Mann war den Ermittlungen zufolge im August 2012 nach Pakistan gereist. Spätestens Anfang 2013 habe er sich den Taliban angeschlossen und eine militärische Ausbildung in einem von der Terrororganisation betriebenen Trainingslager durchlaufen. Er sei dann in einer Taliban-Kampfeinheit in Afghanistan eingesetzt worden.

Die radikal-religiöse Vereinigung Taliban verfolge das Ziel, alle ausländischen Kräfte vom Gebiet Afghanistans zu vertreiben, teilte der Generalbundesanwalt mit. In Afghanistan wolle sie einen Gottesstaat errichten. Dieses Ziel versuchten die Taliban unter anderem durch Selbstmordattentate, Minen- und Bombenanschläge, Entführungen und Erschießungen zu erreichen. Dabei würden auch zivile Opfer in Kauf genommen.