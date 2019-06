Mutter geht gegen Partner in Offensive

Blumen und Kerzen stehen am 31. August 2018 vor dem Haus der Familie. © dpa

Darmstadt/Mörlenbach.„Es ist unvorstellbar, es ist nicht zu ertragen. Der Teil von mir, der Freundin und Mama meiner Kinder war, ist mit ihnen gestorben.“ Die Ehefrau und Mutter geht in die Offensive, ihr letztes Wort an diesem zehnten Verhandlungstag ist eine Abrechnung mit ihrem Mann. Ihre Kinder sind tot, laut Anklage soll das Ehepaar den Sohn (13) und die Tochter (10) am Morgen des 31. August 2018 im Haus der Familie im Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach gemeinschaftlich mit einem Zimmermannshammer und einem Messer getötet haben. Der Grund: Ein Insolvenzverfahren mit allen finanziellen Folgen, mit denen vor allem der erfolgreiche Mediziner nicht zurechtkam.

So schildert er es selbst immer wieder. Der Mann, der die Tat bereits gestanden und mehrfach versucht hat, seine Frau zu schützen. Doch sie möchte das nicht, denn es habe nie einen Plan gegeben, schon gar nicht habe sie von der Tötung der Kinder gewusst; ihr Anwalt hat entsprechend auf Freispruch plädiert. Ihr Ehemann habe sie verraten und verkauft, ihren Lebenstraum zerstört. „Für nichts auf der Welt hätte ich das Leben meiner geliebten Kinder hergegeben.“

„Kann mir die Tat nicht erklären“

Auch ihr Mann richtet ein letztes Wort an das Gericht, kann sich die Tat nicht erklären. Er weist eine Planung ebenfalls weit von sich, sein Verteidiger sieht eine Affekttat, auch unter dem Einfluss starker Beruhigungsmittel. Daher wird auf eine „zeitige Freiheitsstrafe“ plädiert, auch wenn der Verteidiger die Heimtücke der Tat sieht und die Brutalität, mit der die Tötung stattfand, nicht in Abrede stellen möchte. Doch zu vieles spreche dagegen, seinen Mandanten als Monster darzustellen, vielmehr habe er habe seine Kinder nicht in einer Welt zurücklassen wollen, in der sich seiner Meinung nach alle gegen ihn verschworen hatten. Dass er seine Ehefrau zunächst schwer belastete, habe mit Angaben zu tun, die er gemacht habe, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht vernehmungsfähig gewesen sei. Am Mittwoch um 13 Uhr wird der Richter das Urteil verkünden.

